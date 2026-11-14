В Индии в столкновении автобуса с грузовиком погибли 24 человека

Трагедия произошла в индийском штате Ассам рядом с национальным парком Казиранга. В результате столкновения автобуса с контейнеровозом погибли не менее 24 человек, сообщило издание The Sun.

По данным местных властей, среди погибших дети и водитель автобуса, сообщили местные власти.

После столкновения автобус вылетел с дороги. На месте собрались очевидцы, пытавшиеся помочь пострадавшим.

HTML/iframe блок

По словам министра штата Атул Боры, происшествие стало одним из самых крупных ДТП в истории Ассама. Он сообщил, что полиция выясняет причины столкновения.

Министр добавил, что, по рассказам свидетелей, перед аварией автобус двигался на высокой скорости.