Индия хочет создать в Кыргызстане национальную федерацию крикета

Директор Государственного агентства физической культуры и спорта при Урмат Асанбаев принял делегацию Федерации крикета штата Бенгалия Республики Индия.

По данным госагентства, представитель индийской делегации Нитин Миина сообщил о намерении создать национальную федерацию крикета в Кыргызстане.

Представители федерации Навинэш Джавара и Ранджан Саху рассказали о перспективах реализации проекта. Они отметили, что этот вид спорта развивается при поддержке Международного совета крикета, а также представили информацию о деятельности федерации и планах по проведению чемпионатов и других спортивных мероприятий.

Директор агентства Урмат Садырович выразил заинтересованность в развитии крикета в Кыргызстане и сотрудничестве с индийской стороной, а также поблагодарил представителей делегации за визит.

По итогам встречи представители федерации договорились подготовить и подать в Госагентство физической культуры и спорта соответствующую заявку для включения крикета в единый реестр видов спорта Кыргызской Республики.