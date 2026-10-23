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24.kg

Развелся — оплати квартиру. В Кыргызстане предлагают новый закон

10:22, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают обязать одного из супругов после развода предоставлять бывшему мужу или жене временное жилье либо оплачивать аренду квартиры. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Жилищный и Семейный кодексы вынесен на общественное обсуждение.

Инициаторами выступили 11 депутатов Жогорку Кенеша, в том числе спикер парламента Марлен Маматалиев.

Согласно документу, при расторжении брака суд сможет по требованию одного из супругов обязать другого предоставить принадлежащее ему жилье для временного проживания либо оплачивать аренду другого жилого помещения.

При принятии решения суд должен будет учитывать жилищные условия, материальное и семейное положение обеих сторон. Срок предоставления жилья или оплаты аренды также определит суд.

Авторы законопроекта объясняют инициативу ростом числа разводов и необходимостью защитить женщин, которые после расставания с мужем остаются без жилья, зачастую вместе с несовершеннолетними детьми.

По данным, приведенным в справке-обосновании, в 2024 году в Кыргызстане зарегистрировали 13 тысяч 397 разводов, а в 2025 году их число увеличилось до 14 тысяч 210.

Разработчики отмечают, что недвижимость во многих семьях оформлена на мужа или его родственников. Особенно сложная ситуация возникает, когда квартира или дом были приобретены до брака, получены в подарок либо по наследству и не подлежат разделу.

В таких случаях женщина, которая годами проживала в доме с супругом и детьми, после развода может остаться без крыши над головой.

Предлагаемые изменения позволят суду решать жилищный вопрос одновременно с расторжением брака, определением места проживания детей, взысканием алиментов и разделом имущества.

При этом законопроект не предусматривает передачу права собственности на квартиру или дом бывшему супругу. Речь идет исключительно о временном предоставлении жилья или оплате его аренды.

В справке-обосновании также отмечается, что собственник сможет выбрать способ исполнения судебного решения: предоставить жилье для проживания либо оплачивать съемную квартиру.

Таким образом, инициатива призвана защитить прежде всего женщин с детьми, не имеющих собственного жилья после развода. Однако юридически предлагаемая норма распространяется на обоих супругов.

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