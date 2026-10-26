Дочь певицы Анжелики Кайратовой завоевала корону на конкурсе красоты в Индии

Элима Бекболиева, 16-летняя дочь кыргызстанской певицы Анжелики Кайратовой, стала победительницей международного конкурса красоты Supermodel Worldwide 2026, который прошел в Индии. Об этом артистка написала в сецсетях.

Сама певица также приняла участие в конкурсе и завоевала несколько титулов.

Финал состоялся 25 октября в городе Джайпур. В конкурсе приняли участие представительницы около 40 стран. Участницы демонстрировали национальные костюмы, вечерние наряды и проходили различные этапы оценки жюри.

Элима Бекболиева завоевала главную корону в возрастной категории Teen и получила титул Miss Bermuda World 2026.

Ее мать Анжелика Кайратова выступала в категории Mrs. По словам певицы, она получила титул 2nd Vice Mrs Supermodel 2026 (вторая вице-миссис), а также награды People's Choice по результатам зрительского голосования и Mrs Charity за благотворительную деятельность.

Анжелика призналась, что больше переживала за выступление дочери, чем за собственный результат.

«Самая главная победа для меня — это победа моей дочери. Я переживала за нее больше, чем за себя. Видеть успех дочери — особенное счастье каждой мамы!» — написала певица.

Она также отметила, что гордится возможностью представить Кыргызстан и поднять государственный флаг на международной сцене.

Отметим, что участие в Supermodel Worldwide 2026 стало для 16-летней Элимы первым опытом выступления на международном конкурсе красоты. Ее рост составляет 182 сантиметра.