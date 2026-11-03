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24.kg

В КР предлагают сделать медобследование перед вступлением в брак обязательным

12:56, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Кыргызстане предлагают обязать граждан проходить бесплатное медицинское обследование перед регистрацией брака. Соответствующий законопроект ряда депутатов предусматривает изменения в Семейный кодекс.

Инициатива направлена на раннее выявление инфекционных и наследственных заболеваний, а также информирование будущих супругов о состоянии их здоровья и возможных рисках для будущих детей.

Согласно действующей статье 16 Семейного кодекса, медицинское обследование перед вступлением в брак предусмотрено, однако носит рекомендательный характер. Авторы законопроекта отмечают, что из-за отсутствия обязательного требования многие пары не проходят обследование и могут узнать о наличии заболеваний уже после регистрации брака.

Предлагается проводить обследование бесплатно в государственных организациях здравоохранения. Его объем и порядок определит кабинет министров.

Особое внимание в справке-обосновании уделяется профилактике вирусных гепатитов B, C и D, ВИЧ-инфекции и инфекций, передаваемых половым путем. Некоторые из этих заболеваний могут длительное время протекать без симптомов, но при этом представлять угрозу здоровью второго супруга и будущих детей.

Также обследование позволит выявлять наследственные заболевания и другие состояния, которые могут иметь значение при планировании семьи.

При этом законопроект не предусматривает запрета на вступление в брак по результатам медицинского обследования. Его цель — предоставить гражданам информацию о состоянии здоровья, чтобы они могли своевременно получить медицинские рекомендации и принять осознанные решения.

Результаты обследования будут составлять врачебную тайну и сообщаться только самому обследуемому человеку.

Добровольный порядок прохождения обследования предлагается сохранить для лиц, которые вступают в брак при особых обстоятельствах — беременности, рождении ребенка или непосредственной угрозе жизни одной из сторон. В таких случаях законодательство допускает регистрацию брака в день подачи заявления.

По данным Национального статистического комитета, ежегодно в Кыргызстане регистрируется около 45–50 тысяч браков.

Авторы инициативы считают, что введение обязательного бесплатного обследования повысит медицинскую грамотность населения, поможет своевременно выявлять заболевания и усилит профилактику рисков для здоровья будущих семей.

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