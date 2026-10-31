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Политический кризис в Польше. Дональда Туска призывают уйти в отставку

11:09, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала Дональда Туска уйти в отставку с поста премьер-министра страны.

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«Распоряжаюсь немедленно отстранить председателя совета министров Дональда Туска от исполнения обязанностей, в том числе от руководства всеми силовыми ведомствами и спецслужбами», — написала она в своем аккаунте в Х.

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Таким образом Ева Зайончковская-Герник выразила протест на фоне острого политического кризиса, связанного с противостоянием правительства Дональда Туска и президента Польши Кароля Навроцкого из-за вопроса о руководстве Конституционного трибунала. Оппозиция обвиняла кабинет премьера в попытке смены руководства суда, которую оспаривали глава государства и часть судей.

Ранее сообщалось, что в Варшаве у Конституционного суда собрались протестующие. До этого судья Конституционного трибунала Анна Корвин-Пиотровска решила отстранить от исполнения обязанностей председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. По ее мнению, из-за них трибунал не мог принимать решения.

Суть конфликта: в 2015-2023 годах у власти была партия PiS. За это время она назначила в трибунал трех судей с нарушениями. А европейские суды признали, что трибунал нельзя считать независимым.

После прихода Дональда Туска к власти в 2023-м его правительство перестало признавать легитимность Конституционного трибунала. В марте 2026 года парламент начал выбирать новых судей и к октябрю назначил восьмерых. Кароль Навроцкий отказался принимать присягу у пятерых, среди которых была Анна Корвин-Пиотровска. Действующий председатель суда Богдан Свенчковский не допустил их к работе. Пятеро судей принесли присягу самостоятельно — в парламенте, а не перед президентом.

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