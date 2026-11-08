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В польском Кракове произошел теракт: в результате стрельбы погибли шесть человек

10:25, 08 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Кракове (Польша) произошел теракт: в результате стрельбы погибли шесть человек. Неизвестный открыл стрельбу на городской площади, есть погибшие и раненые, сообщила радиостанция RMF24.

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Инцидент произошел накануне. В Малопольской пожарной службе сообщили, что выстрелы были произведены из автомобиля, двигавшегося со стороны Славковской улицы в сторону Рыночной площади.

Пожарные призвали жителей и туристов не приезжать на Рыночную площадь, а всех, кто находится в этом районе, переместиться в безопасное место до тех пор, пока полиция не найдет вооруженного преступника.

Предварительно, погибли 6 человек, 16 ранены, 13 из них находятся в тяжелом состоянии, заявили в городской полиции.

Позже полицейские обнаружили мертвых людей в доме мужчины, устроившего стрельбу.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном совещании.

«Только что комендант полиции и министр передали мне информацию, что в доме нападавшего находятся неживые люди… Так видно из картинки, полученной с дрона», — сказал он. Полиция сообщила о телах двух женщин и одного мужчины.

Нападавшего ранили, задержали и госпитализировали. Им оказался 25-летний гражданин Польши. По данным МВД, он увлекался крайне правыми идеологиями.

Как утверждает Польское радио, в машине злоумышленника было много боеприпасов, а стрелял он из длинноствольного оружия военного образца.

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