Стрельба в Кракове: в доме стрелка обнаружили тела его матери, отца и сестры

В квартире стрелка, открывшего стрельбу по прохожим в центре польского города Кракове, найдены тела его родителей и сестры с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в местной полиции.

«В квартире изъяли семь единиц оружия. На месте всю ночь продолжались оперативные мероприятия с участием сотрудников полицейского антитеррористического подразделения, криминалистов и прокурора», — говорится в сообщении.

Следствие предполагает, что у стрелка могли быть эмоциональные расстройства и тяжелая депрессия. По непроверенным данным, он придерживается крайне правых взглядов.

Читайте по теме В польском Кракове произошел теракт: в результате стрельбы погибли шесть человек

В больницах продолжают оставаться 16 человек, включая самого подозреваемого и двух полицейских.

Напомним, в результате стрельбы погибли шесть человек, среди них гражданин Великобритании. Среди пострадавших есть граждане Австрии, Великобритании, Германии, России и Португалии.

Стрелок опознан. Им оказался Михал Оксиньский из города Островец-Свентокшиский, ему 24 или 25 лет. У него было разрешение на оружие для спортивной стрельбы.

Ранее он не был судим и не попадал в полицейские базы.

В Польше объявлен двухдневный траур. Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил городской траур с 8 по 11 ноября.