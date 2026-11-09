Мужчина, устроивший теракт в польском городе Кракове, скончался в больнице. Об этом сообщили в полиции.

«Виновник трагических событий скончался сегодня утром в больнице», — говорится в информации.

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Ранее прокуратура возбудила уголовное дело о теракте, в результате которого 6 человек погибли, еще 16 человек пострадали. Кроме того, в отношении 24-летнего подозреваемого Михала Оксинского было возбуждено уголовное дело об убийстве его родителей и сестры.

Напомним, 7 ноября вооруженный 24-летний мужчина въехал на машине на главную рыночную площадь Кракова и открыл огонь по прохожим. В результате стрельбы шесть человек погибли, 16 получили ранения, включая двоих полицейских. Стрелок был ранен в перестрелке с полицией и госпитализирован в тяжелом состоянии.

В ходе расследования выяснилось, что Михал Оксинский также убил трех членов своей семьи. В квартире в городе Островец-Свентокшиский обнаружили тела его родителей и сестры.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее терактом. По решению президента Кароля Навроцкого в стране объявлен национальный траур 8 и 9 ноября. В Кракове траур продлится до 11 ноября.