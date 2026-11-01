Политический кризис в Польше. Премьер обратился к народу и обвинил президента

Премьер-министр Дональд Туск выступил с обращением к народу после начала политического кризиса, который обострился из-за ситуации в Конституционном трибунале. Он обвинил оппозицию в лице партии «Право и справедливость» и президента Польши Кароля Навроцкого в насилии против членов судебного органа и разрушении верховенства права в стране.

«Вчера мы стали свидетелями позорных событий у здания Конституционного трибунала. Мне бы очень хотелось, чтобы нам никогда больше не приходилось наблюдать подобные сцены в Польше. Однако способом достижения спокойствия не может быть уступка беззаконию и насилию. Демократическое государство должно быть сильным и способным вершить правосудие», — сказал глава правительства.

Глава правительства отказался идти на компромиссы в вопросе работы судебного органа.

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«Конституционный трибунал начнет работать так, как и должен — независимо, в том числе и от меня, и в соответствии с Конституцией», — заявил он.

По словам Дональда Туска, поляки слишком долго ждали такого сокровища, как независимая, демократическая Польша, чтобы испугаться и отступить.

Он также заявил, что политики не имеют права приходить в суды и трибуналы, отдавать распоряжения или запугивать судей, даже если речь идет о президенте.

Ранее сообщалось, что в Варшаве у Конституционного суда собрались протестующие. До этого судья Конституционного трибунала Анна Корвин-Пиотровска решила отстранить от исполнения обязанностей председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. По ее мнению, из-за них трибунал не мог принимать решения.

Суть конфликта: в 2015-2023 годах у власти была партия PiS. За это время она назначила в трибунал трех судей с нарушениями. А европейские суды признали, что трибунал нельзя считать независимым.

После прихода Дональда Туска к власти в 2023-м его правительство перестало признавать легитимность Конституционного трибунала. В марте 2026 года парламент начал выбирать новых судей и к октябрю назначил восьмерых. Кароль Навроцкий отказался принимать присягу у пятерых, среди которых была Анна Корвин-Пиотровска. Действующий председатель суда Богдан Свенчковский не допустил их к работе. Пятеро судей принесли присягу самостоятельно — в парламенте, а не перед президентом.