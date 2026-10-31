Кризис в Польше. Президент обвинил премьера в попытке госпереворота

В Польше разворачивается острый политический и судебный кризис, связанный с противостоянием между правительством премьер-министра Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким вокруг Конституционного трибунала.

В Варшаве у Конституционного суда собрались протестующие, передает DW. До этого судья Конституционного трибунала Анна Корвин-Пиотровска решила отстранить от исполнения обязанностей председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. По ее мнению, из-за них трибунал не мог принимать решения.

После у Конституционного суда стали собираться демонстранты, туда же прибыли силовики. Начались стычки. В здание трибунала пытались пройти судья Богдан Свенчковский и глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, но полиция их не пропустила.

В трибунале уже долгое время идут споры между теми, кого назначили партия Дональда Туска «Гражданская платформа» и консервативная «Право и справедливость».

Сообщается, что президент Польши Кароль Навроцкий прервал зарубежную поездку и возвращается в страну. Происходящее он назвал «государственным переворотом», в партии «Право и справедливость» тоже считают эти события нападением на Конституционный трибунал. Представители Туска же заявляют, что и Навроцкий, и консерваторы сами нарушили конституционный порядок, так как заблокировали работу судей.