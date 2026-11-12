В Абу-Даби накануне завершился второй день трехсторонних переговоров России, Украины и США.

Напомним, 10 ноября первая после девятимесячного перерыва встреча продолжалась 4,5 часа. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Также за столом переговоров вначале присутствовали спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

Второй день переговоров продлился менее двух часов. Обе встречи проходили в закрытом для прессы режиме.

В Кремле заявили, что российская делегация в Абу-Даби не проводила контактов с европейцами. Она постоянно информирует Владимира Путина о ходе трехсторонних переговоров, сказал ранее Дмитрий Песков.

Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский подвел первые итоги трехсторонних переговоров. Он отметил, что детали переговорного процесса до достижения договоренностей публично не обсуждаются.

По словам Мединского, конфликт в Украине показал, что вся действовавшая в Европе Ялтинско-Потсдамская система безопасности работает очень плохо и, по сути, болен весь организм. Россия считает правильной постановку вопроса, что будет с безопасностью после неминуемого окончания конфликта в Украине.

Тема европейской системы безопасности была центральной на переговорах, где-то удалось найти взаимопонимание, отметил он.

Владимир Мединский добавил, что общения с европейцами в Абу-Даби не было, «их статус тут неясен».

«Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения со стороны европейских стран мы не получали. Поэтому непонятно, что обсуждать. Если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы», — сказал он и добавил, «как только у Европы проснется совесть, она может стать участником мирных переговоров».

По словам руководителя российской делегации, систему безопасности в Европе нужно «лечить» целиком, «пластырем не обойдешься».

«Миру нужна справедливая система безопасности, не в ущерб каким-либо государствам. Европейцы способствуют массовой гибели мирного населения. Они также занимаются групповым обманом украинского народа», — сказал он.

Владимир Мединский также поблагодарил посланников Дональда Трампа и назвал их искренними и эффективными людьми, европейцам стоило бы поучиться у американских переговорщиков и здравому смыслу, и желанию достичь мира.

«Где-то нашли взаимопонимание с США, где-то нет, диалог продолжится. Стороны договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретная информация будет позднее», — резюмировал он.