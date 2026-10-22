Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

Евросоюз ищет переговорщика для диалога с президентом России по вопросу вокруг ситуации с Украиной. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что поводом для обсуждения темы стали опасения Европы, что США могут договориться с Кремлем без учета интересов ЕС.

Среди претендентов на роль переговорщика называют президента Финляндии Александра Стубба и главу Евросовета Антониу Кошту.

Европейские чиновники считают, что надо назначить представителя, который будет напрямую вести переговоры с Владимиром Путиным об урегулировании конфликта в Украине.

Обсуждение активизировалось после визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург. Он предложил Путину провести трехстороннюю встречу Россия — США — Украина.

Европейские страны обеспокоены тем, что Вашингтон может согласиться на условия, невыгодные для Киева.

Напомним, в Санкт-Петербурге накануне Стив Уиткофф и Владимир Путин, в частности, обсудили возобновление трехсторонних переговоров по Украине с участием России, США и Украины. Участие представителей ЕС в ней не рассматривалось.