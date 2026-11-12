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Переговоры в Абу-Даби. РФ приехала «с очень жесткими установками» — Киев

09:31, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Абу-Даби завершились двухдневные переговоры США, России и Украины по вопросу мирного урегулирования конфликта. В трехстороннем формате делегации Вашингтона, Москвы и Киева встретили впервые с февраля.

По окончании консультаций в украинской делегации заявили, что представители РФ приехали в Абу-Даби «с очень жесткими установками».

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 «Я участвую в этом процессе с 2022 года и могу сказать, что это был один из самых сложных раундов переговоров. Российская сторона приехала с очень жесткими установками, и смягчить тон дискуссии было непросто», — заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

По его мнению, сторонам переговоров нужно как можно скорее согласовать дату следующего раунда.

«Думаю, сейчас у нас хорошая динамика, и мы можем прийти к решению до Нового года», — заключил Давид Арахамия.

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 В свою очередь спецпосланник американского президента Джаред Кушнер заявил, что Европе нужно определиться с кандидатурой переговорщика для общения с Россией. По его мнению, это «будет большим достижением, чем согласие россиян включить Европу в переговоры».

Джаред Кушнер отметил, что российская сторона настаивает на достижении большего прогресса в переговорах с ЕС, чтобы такая встреча стала возможной.

«Между лидерами нет ни симпатии, ни доверия», — пояснил он.

Зять Дональда Трампа позже написал в своих соцсетях, что между РФ и Украиной сохраняются существенные разногласия.

«Существенные разногласия сохраняются, но мы привержены тому, чтобы развивать достигнутый прогресс и продвигаться к более широким многосторонним переговорам, способным обеспечить прочный мир, а также суверенную, защищенную и процветающую Украину», — говорится в его тексте.

Джаред Кушнер считает, что возвращение Украины и России за стол первых с февраля трехсторонних переговоров стало важным шагом, обсуждения в рамках встречи «были серьезными, детальными и откровенными», при этом «обе страны поделились конкретными идеями, чтобы сократить разногласия и найти путь к прекращению войны».

«Сегодня мы добились важного гуманитарного прорыва: Украина и РФ принципиально согласовали то, что станет крупнейшим обменом пленными за время войны. Это воссоединит семьи, укрепит доверие и создаст импульс на пути к миру», — добавил он.

Также стало известно, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в ближайшие дни могут посетить Россию и Украину.

По словам зятя Дональда Трампа, 12 сегодня они с Уиткоффом отправятся в Москву на встречу с Владимиром Путиным. После этого они встретятся с Владимиром Зеленским для продолжения дискуссии, которая была в Абу-Даби.

Джаред Кушнер отметил, что в ходе трехсторонних переговоров стороны обсудили сложные вопросы, в том числе территориальный, который станет самым трудным в урегулировании.

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 Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Владимира Путина с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом состоится в четверг в первой половине дня.

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