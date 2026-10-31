За девять месяцев суды Кыргызстана получили более 199 тысяч дел

За январь — сентябрь в суды первой инстанции Кыргызстана поступило 199 тысяч 219 дел и материалов. С учетом остатка с прошлого года в производстве находилось 216 тысяч 630 дел и материалов. Об этом сообщили по итогам совещания под председательством главы Верховного суда Медербека Сатыева.

Согласно представленным данным, за девять месяцев суды завершили рассмотрение около 87 процентов судебных дел и 96 процентов материалов. При этом около 2 процентов завершенных дел и материалов рассмотрели с нарушением процессуальных сроков.

Медербек Сатыев поручил председателям судов не допускать необоснованного затягивания процессов и строго соблюдать установленные законом сроки. Он подчеркнул, что своевременное рассмотрение дел необходимо для защиты прав граждан и укрепления доверия к судебной системе.

Качество судебных решений

На совещании также рассмотрели качество работы судов первой и апелляционной инстанций. Участники проанализировали показатели оставления судебных актов без изменения, их изменения и отмены вышестоящими инстанциями.

По итогам анализа отмечено, что показатели отдельных судов Бишкека, Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областей требуют улучшения. В то же время положительные результаты показали отдельные суды Нарынской, Таласской и Джалал-Абадской областей.

Медербек Сатыев поручил руководителям судов проанализировать причины недостатков и принять меры для повышения качества судебных решений.

Обращения граждан

Отдельно на совещании обсудили проблемы, о которых жители регионов рассказывали президенту Садыру Жапарову во время его поездок по стране. В частности, речь шла о земельных спорах, а также о рассмотрении гражданских и уголовных дел.

Глава Верховного суда потребовал не подходить формально к обращениям граждан, тщательно изучать каждую ситуацию и установить личный контроль за исполнением поручений.

Кроме того, на совещании обсудили цифровизацию судебной системы, открытость работы судов и развитие обратной связи с гражданами.

По итогам встречи поручено разработать план действий Верховного суда на 2026-2030 годы с конкретными мероприятиями, сроками и ответственными за их исполнение.