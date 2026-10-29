Верховный суд прекратил дело против Исмаила Исакова по июньским событиям

Верховный суд Кыргызстана закрыл уголовное дело против бывшего министра обороны Исмаила Исакова, связанное с событиями июня 2010 года.

По данным пресс-службы ВС, суд не нашел в действиях Исакова состава преступления.

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Расследование уголовного дела по июньским событиям возобновили в апреле 2021 года. Следствие велось по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Дело возбуждено в отношении должностных лиц временного правительства по факту содействия беспрепятственному незаконному выезду за пределы страны небезызвестного Кадыржана Батырова, что явилось одной из причин, приведших к трагическим последствиям в мае — июне 2010-го на юге республики.

Обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями также выдвинуты против других высокопоставленных лиц, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-руководителя ГКНБ Кенешбека Дуйшебаева, бывшего губернатора Джалал-Абадской области Бектура Асанова и экс-заместителя министра внутренних дел Бактыбека Алымбекова.

Ранее Первомайский районный суд и Бишкекский городской суд прекратили производство по делам других фигурантов в связи с истечением сроков давности. Но дело Исакова закрыто по иному основанию — Верховный суд установил, что в его действиях отсутствует состав преступления.