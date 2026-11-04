Отравление казахстанских футболистов в Ташкенте: часть из них вернулась домой

13 казахстанцев вернулись домой из Ташкента после массового отравления в одной из столовых.

По данным посольства Казахстана в Узбекистане, после лечения и улучшения состояния здоровья из больниц выписаны 10 человек (шесть детей и четверо взрослых).

Оставшиеся восемь граждан РК (шесть детей и двое взрослых) продолжают лечение в медицинских учреждениях Ташкента. Их состояние оценивается как стабильное.

«При содействии посольства РК в РУ 13 граждан Казахстана вернулись на родину. Таким образом, из 95 граждан РК, прибывших в Ташкент для участия в спортивных соревнованиях, на территории Узбекистана остаются 12 человек (из которых, как отмечалось ранее, восемь продолжают лечение)», — сообщили в посольстве.

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Ранее Министерство здравоохранения Узбекистана указывало, что первые симптомы острой кишечной инфекции появились у 13 человек 1 ноября. У них наблюдались рвота, диарея, боли в животе и повышение температуры. Еще семь человек обратились за медицинской помощью 2 и 3 ноября.

Все 20 пациентов предварительно получили диагноз «острая диарея».

По предварительной информации, пострадавшие завтракали в одной из гостиниц Ташкента. Среди употребленных продуктов были недостаточно прожаренные яйца и сосиски. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы отобрали образцы остатков еды для лабораторных исследований. Их результаты пока не опубликованы.