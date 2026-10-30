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24.kg

Технологическую платформу опережающего развития предлагает создать КР в регионе

09:10, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Ташкенте прошла международная неделя инновационных идей InnoWeek.Uz — 2026. Одной из центральных тем форума стало укрепление технологических связей в Центральной Азии, сообщили организаторы.

Министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана Гульзат Исаматова представила стратегию, которая может стать основой для единого образовательного и исследовательского пространства тюркских стран.

Выступая на панельной дискуссии, она поделилась опытом КР по кардинальной перестройке ведомственной структуры. В республике высшее образование, академическая наука и сфера интеллектуальной собственности объединены в структуре единого ведомства. По мнению Гульзат Исаматовой, такая сквозная интеграция позволяет сократить путь от лабораторной идеи до коммерческого продукта, что напрямую работает на реализацию Национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года.

КР предложила Организации тюркских государств (ОТГ) сосредоточиться на трех практических направлениях:

  • Сеть студенческих бизнес-инкубаторов: институты должны перестать быть просто лекционными залами; создание площадок для студенческих стартапов поможет удерживать молодые таланты внутри своих стран.
  • Общие академические программы: активизация обменов студентами и преподавателями через университетскую сеть TURKUNIB и действующую программу мобильности «Орхун».
  • Приоритет высоким технологиям: проведение совместных исследований в областях искусственного интеллекта, биотехнологий, энергетики и агросектора.

Кыргызская делегация также предложила создать центральноазиатскую технологическую платформу опережающего развития. Идея заключается в том, чтобы ведущие региональные университеты совместно вели научное сопровождение крупных трансграничных проектов — от логистических коридоров до энергетических систем. Это позволит государствам готовить специалистов под реальные нужды развивающихся экономик региона, не полагаясь на стороннюю экспертизу, отмечается в сообщении.

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