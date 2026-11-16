В Кыргызстане с начала года 624 человека отравились, двое умерли от ботулизма

За девять месяцев этого года в Кыргызстане зарегистрировали 216 случаев пищевых отравлений. Пострадали 624 человека, двое скончались. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Гульбара Ишенапысова на заседании комитета Жогорку Кенеша по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.

По ее словам, смертельные случаи произошли в Джалал-Абадской и Баткенской областях. В обоих случаях люди отравились домашними консервами и заболели ботулизмом. За медицинской помощью они обратились слишком поздно.

Больше всего случаев пищевых отравлений связано с точками общественного питания — на них приходится 42 процента. Еще 24 процента случаев связаны с фастфудом, 15 процентов — с торговыми объектами и 19 процентов — с употреблением пищи дома.

Одной из основных причин отравлений в заведениях общепита становится несоблюдение санитарных требований.

Замминистра подчеркнула, что мораторий на проверки предприятий общественного питания отменили по просьбе Минздрава. После этого контрольные мероприятия активизировали в четвертом квартале.