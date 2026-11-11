Систему уличного освещения обновляют на улице Гоголя в Бишкеке

Муниципальное предприятие «Бишкексвет» модернизирует и монтирует систему уличного освещения по улице Гоголя между улицами Жумабека и Московской. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, сотрудники предприятия полностью завершили монтаж по восточной стороне улицы. Сейчас специалисты приступили ко второму этапу: устанавливают опоры освещения и монтируют современные светильники по западной стороне.

Работы должны повысить безопасность дорожного движения, улучшить видимость для пешеходов в вечернее время и создать комфортные условия для жителей и гостей столицы, отметили в мэрии.