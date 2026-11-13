В Караколе грузовик сбил 70-летнего мужчину, который двигался на электроскутере

В Караколе 70-летний мужчина погиб под колесами грузового автомобиля HOWO. Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 ноября на пересечении улиц Карасаева и Орозбекова. Об этом сообщили в УОБДД Иссык-Кульской области.

По предварительным данным, грузовиком управлял 46-летний житель Тюпского района. Он двигался по улице Карасаева с востока на запад и при повороте на улицу Орозбекова в северном направлении совершил наезд на мужчину на электроскутере, который двигался в попутном направлении.

За рулем скутера находился житель Каракола 1956 года рождения. От полученных травм он скончался на месте происшествия.