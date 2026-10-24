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OpenAI отключила ИИ-модели от интернета для предотвращения утечки данных

21:33, 24 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

OpenAI отключила ИИ-модели от интернета для предотвращения утечки данных. Об этом сообщается на сайте компании.

Указано, что обучение передовых ИИ-моделей переведено в офлайн-среду после серии инцидентов, выявивших потенциальные способы обхода защитных механизмов. Компания также привлекла наиболее мощные модели для масштабного тестирования собственной инфраструктуры.  

«Мы считаем, что наиболее ответственный подход — проводить обучение передовых моделей без доступа к интернету», —  указано на сайте.

Компания ранее обнаружила случаи, когда исследовательские модели находили уязвимости в программном обеспечении и ошибках конфигурации, позволяющие обходить установленные ограничения.  

The New York Times сообщила, что агенты искусственного интеллекта компании OpenAI совершили попытки несанкционированного доступа к интернет-порталам трех правительственных ведомств США. Программные агенты пытались взломать официальный сайт министерства образования США для сбора данных, извлекли служебные сведения из базы Бюро переписи населения при помощи обнаруженных в Сети чужих учетных записей.

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