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24.kg

Объем производства опиума в Афганистане за год вырос в пять раз — ООН

10:19, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Объем производства опиума в Афганистане за год вырос в пять раз. Это первый значительный рост, зафиксированный с тех пор, как талибы запретили выращивание опийного мака в 2022 году. Об этом говорится в новом исследовании Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП).

Согласно докладу, площадь посевов опийного мака увеличилась на 330 процентов — примерно с 10 тысяч гектаров в 2025-м до более чем 43 тысяч гектаров.

Объем производства, по оценкам, вырос на 400 процентов — примерно с 300 до почти 1,5 тысячи тонн.

Оба показателя по-прежнему значительно ниже уровня, существовавшего до запрета, когда маком было засеяно около 232 тысяч гектаров. На протяжении десятилетий Афганистан был крупнейшим в мире источником незаконного опиума: до запрета на него приходилось около 80 процентов мирового предложения. Талибы пришли к власти в стране в августе 2021 года. В апреле 2022-го они запретили выращивание мака и все наркотики.

Однако, по данным УНП ООН, многие фермеры, судя по всему, научились обходить запрет. Одни прячут небольшие участки среди зерновых полей или во дворах, обнесенных стенами. Другие сеют и собирают урожай в разные сроки, со сдвигом по времени, чтобы их было труднее обнаружить.

Мак теперь выращивают в 16 из 34 провинций Афганистана — на пять больше, чем годом ранее. Три четверти площадей пришлись на северо-восток страны, который окончательно стал главным районом выращивания мака. До запрета большая часть посевов находилась на юго-западе государства.

Цены снизились с 570 долларов за килограмм в прошлом году до 500 долларов, но по-прежнему намного превышают уровень до запрета — менее 100 долларов.

По оценке УНП ООН, большая разница в стоимости между регионами может стимулировать контрабанду с северо-востока на юго-запад.

В УНП ООН отметили, что дальнейший мониторинг покажет, был нынешний скачок временным или он знаменует возобновление роста производства опиума и героина.

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