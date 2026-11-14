Талибы просят Россию построить НПЗ в Афганистане

Власти Афганистана предложили российским компаниям построить в стране нефтеперерабатывающие заводы. Кабул также рассчитывает увеличить закупки российских нефтепродуктов, сообщил портал Afghanistan International со ссылкой на руководителя Совета делового сотрудничества с Афганистаном Дмитрия Антонова.

По его словам, талибы также пригласили россиян участвовать в разработке сырьевых месторождений, чтобы сбалансировать торговлю между двумя странами.

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Талибы уже предлагали российским компаниям инвестировать в добычу нефти и газа. В августе 2025 года министр горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятулла Бадри на форуме в Татарстане пообещал инвесторам гарантии безопасности, прозрачности и долгосрочные возможности для вложения капитала. По его словам, значительные запасы углеводородов сосредоточены в бассейнах Амударьи, Катаваза и Гильменда. Афганистан хочет использовать эти ресурсы для обеспечения собственных потребностей и экспорта в соседние страны.

Кабул с делегацией из более чем 70 представителей бизнеса посетил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Стороны подписали 15 меморандумов о сотрудничестве на 103 миллиона долларов, сообщил представитель талибов Хамдулла Фитрат. Договоренности касаются поставок в Афганистан лекарств, пшеницы, муки и растительного масла, а также экспорта в Россию гранатов, пишет The Moscow Times.

Товарооборот между странами за первые восемь месяцев 2026 года превысил 349 миллионов долларов, увеличившись более чем вдвое. В мае 2026-го Москва заключила с Кабулом соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Первым этапом его реализации должен стать ремонт советской военной техники. В дальнейшем талибы хотят поставок новых вооружений.

Талибы вернулись к власти в Афганистане в августе 2021 года после вывода американских войск. Москва наладила контакты с новыми властями. В апреле 2025-го Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» в России, а в июле Москва первой признала сформированное им правительство.