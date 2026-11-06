В Бишкеке спецпредставители стран ЦА обсудили сотрудничество с Афганистаном

В Бишкеке прошло второе заседание контактной группы специальных представителей стран Центральной Азии по Афганистану. Об этом сообщает МИД КР.

По его данным, в заседании приняли участие делегации Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Представители стран Центральной Азии обменялись мнениями по текущей военно-политической, социально-экономической и гуманитарной ситуации, в особенности по вопросам положения уязвимых слоев населения в Афганистане, а также ее влиянии на безопасность и стабильность Центрально-Азиатского региона. Участники рассмотрели состояние и перспективы сотрудничества ЦА с Афганистаном, а также возможности реализации совместных торгово-экономических, транспортно-логистических и гуманитарных проектов.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото МИД КР

Стороны отметили значение Афганистана в региональных усилиях по достижению целей устойчивого развития и выразили заинтересованность в продолжении координации в сфере региональной безопасности, включая борьбу с трансграничной преступностью, терроризмом и экстремизмом, а также наркоторговли. В этой связи участниками встречи отмечена важность взаимодействия с действующими властями Афганистана с учетом интересов и национальных приоритетов стран региона.

В ходе встречи стороны высоко отметили историческое избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Участники выразили готовность активно взаимодействовать в рамках Организации для продвижения социально-экономических, транспортно-логистических и гуманитарных проектов в Афганистане.

По итогам заседания стороны договорились продолжить регулярные консультации в данном формате для эффективной реализации задач и решений, принятых главами государств Центральной Азии.