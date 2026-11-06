USD87.45EUR98.34RUB1.07
24.kg

В Бишкеке спецпредставители стран ЦА обсудили сотрудничество с Афганистаном

21:21, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке прошло второе заседание контактной группы специальных представителей стран Центральной Азии по Афганистану. Об этом сообщает МИД КР.

По его данным, в заседании приняли участие делегации Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Представители стран Центральной Азии обменялись мнениями по текущей военно-политической, социально-экономической и гуманитарной ситуации, в особенности по вопросам положения уязвимых слоев населения в Афганистане, а также ее влиянии на безопасность и стабильность Центрально-Азиатского региона. Участники рассмотрели состояние и перспективы сотрудничества ЦА с Афганистаном, а также возможности реализации совместных торгово-экономических, транспортно-логистических и гуманитарных проектов.

1.jpeg

 

2.jpeg

 

1/2
Фото МИД КР

Стороны отметили значение Афганистана в региональных усилиях по достижению целей устойчивого развития и выразили заинтересованность в продолжении координации в сфере региональной безопасности, включая борьбу с трансграничной преступностью, терроризмом и экстремизмом, а также наркоторговли. В этой связи участниками встречи отмечена важность взаимодействия с действующими властями Афганистана с учетом интересов и национальных приоритетов стран региона.

В ходе встречи стороны высоко отметили историческое избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Участники выразили готовность активно взаимодействовать в рамках Организации для продвижения социально-экономических, транспортно-логистических и гуманитарных проектов в Афганистане.

По итогам заседания стороны договорились продолжить регулярные консультации в данном формате для эффективной реализации задач и решений, принятых главами государств Центральной Азии.

Материалы по теме

Въезд в Казахстан: с 1 ноября внедрен первый этап электронных разрешений

Кто будет назначать послов и генконсулов? В Кыргызстане изменили правила

Объем производства опиума в Афганистане за год вырос в пять раз — ООН

Президент присвоил дипломатический ранг посла завотделом внешней политики

Иметь наличку и сопровождающих. Для граждан КР изменили правила въезда в Египет

Глава МИД КР обсудил с руководством Boeing поставки самолетов в Кыргызстан

Афганские радикалы под видом туристов пытаются проникнуть в Центральную Азию

Кыргызстан примет участие в московских консультациях по Афганистану

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Оппозиция готовит единого кандидата в президенты. Названы четыре претендента

 

ОБСЕ изучает целесообразность отправки наблюдателей на выборы президента в КР

 

Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

 

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Происшествия

Угрожали выложить видео в интернет. В Ошской области задержали двоих граждан

 

В Бишкеке задержан подозреваемый в краже. Забрал деньги из ящика для садака

 

Земли на 91 миллион сомов незаконно раздали под бизнес в Аксыйском районе

 

В Нарынской области выявили незаконное строительство бетонного завода

 

В Кыргызстане задержали граждан с 63 килограммами гашиша

 

Адвокат Тилекмата Куренова заявила о превышении срока его содержания под стражей

 

Общество

Вечерний дайджест: основные события 6 ноября в Кыргызстане

 

Почему в Бишкеке не хватает мест в школах. Ответ министра просвещения

 

В Бишкеке спецпредставители стран ЦА обсудили сотрудничество с Афганистаном

 

Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 ноября: без осадков

 

Число выдворенных из России мигрантов выросло в полтора раза

 

Почему в одной комнате холодно: «Бишкектеплосеть» назвала возможные причины

 

Атака на Иран

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

 

В Иране выпустили инструкцию для населения на случай ядерного удара

 

Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

 

В Иране четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива

 

Экономика

Мировые цены на продовольствие снизились в октябре, сахар продолжает дорожать

 

Цифровой сом подключат к системе межбанковских расчетов Кыргызстана

 

Курс валют в банках Кыргызстана на 6 ноября: евро немного подешевел

 

Внешний долг стран с низким уровнем дохода достиг рекордных $9,4 триллиона

 

В Гонконге будут курсировать около 1,5 тысячи такси с символикой СФИТ «Тамчи»

 

В КР на стабилизацию цен в 2026–2027 годах потребуется 36,6 миллиарда сомов

 

Власть

Трамп объявил Овальный кабинет «национальным памятником». Его нельзя менять

 

Кыргызстан и Сальвадор обсудили создание государственного крипторезерва

 

Доверие к СМИ рухнуло до исторического минимума. Верят лишь 37 процентов

 

В Оше планируют построить 17 тысяч квартир. Что еще появится в городе

 

Права под контролем ИИ, регистрация через «Тундук». Что изменится для водителей?

 

Новые заводы, дороги и старые проблемы. Жапарову отчитались о Сокулуке

 

Ситуация вокруг Украины

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18