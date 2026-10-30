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Нацбанк предупредил о незаконном сборе денег под проценты и рисках для граждан

11:31, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

В Кыргызстане участились риски, связанные с передачей денег организациям, не имеющим законного права принимать вклады и депозиты от населения. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя Национального банка Медет Таиров.

По его словам, по законодательству привлечением денег под проценты во вклады или депозиты могут заниматься только организации, имеющие специальную лицензию Нацбанка. Это может быть коммерческий банк или микрофинансовые компании.

Такие лицензии имеют 26 комбанков и три микрофинансовые компании. 

«Некоторые декларируют наличие обычного свидетельства о регистрации ОсОО или акционерного общества и лицензию на любой другой вид деятельности. Но это не дает право собирать деньги у населения. Сегодня мы видим, как обычные коммерческие фирмы предлагают гражданам отдать им деньги под проценты, обещая стабильный доход. Они это маскируют различным образом — оформляют договор о займе, инвестировании или соглашение о партнерском участии», — сказал Медет Таиров.

Систематический сбор у широкого круга людей под проценты без лицензии — это незаконная банковская деятельность, которая влечет за собой уголовную и административную ответственность.

Нацбанк рекомендует соблюдать пять основных правил безопасности:

  • проверять на сайте НБ КР лицензию, прежде чем отдать кому-либо деньги;
  • уточнять, распространяется ли на средства государственная система защиты депозитов;
  • отличать вклад от инвестиций;
  • внимательно читать договор перед подписанием, уточнять порядок возврата средств, при наличии сомнений обращаться к юристу;
  • не верить лозунгам о высокой доходности без риска.

«Если вам обещают проценты выше рыночных, то это явные признаки финансовой пирамиды», — подчеркнул Медет Таиров.

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