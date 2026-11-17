В Кыргызстане рассматривают возможность увеличения суммы гарантированного возмещения по банковским депозитам. Сейчас в случае банкротства финучреждения, государство гарантирует вкладчику возврат до 1 миллиона сомов. Об этом сообщил исполнительный директор Агентства по защите депозитов Кадырбек Букуев в эфире «Биринчи радио».

По его словам, вопрос повышения гарантированной суммы обсуждается в связи с ростом доходов населения и увеличением объемов банковских вкладов.

«Мы проводим анализ и рассматриваем возможность увеличения гарантированной суммы. Этот вопрос обсуждается с кабинетом министров и Жогорку Кенешем. Возможно, он будет решен, но конкретные сроки пока назвать не могу», — сообщил Кадырбек Букуев.

Он напомнил, что система защиты депозитов действует в Кыргызстане с 2008 года. Первоначально размер гарантированного возмещения составлял 20 тысяч сомов, затем его поэтапно увеличивали. Сейчас максимальная сумма компенсации составляет 1 миллион сомов.

Большинство вкладов граждан не превышают установленный лимит. Однако владельцы более крупных сбережений могут распределять деньги между несколькими банками, чтобы снизить риски.

Букуев пояснил, что гарантия в размере 1 миллиона сомов действует отдельно в каждом банке — участнике системы защиты депозитов. Например, если гражданин разместил по 1 миллиону сомов в двух разных банках и оба прекратили работу, он имеет право на гарантированное возмещение по каждому вкладу.

При этом защита распространяется как на депозиты в национальной валюте, так и на вклады в долларах и евро. Компенсация по валютным депозитам выплачивается в сомах по официальному курсу Нацбанка на установленную законом дату.

По состоянию на 1 ноября 2026 года объем фонда защиты депозитов достиг 12 миллиардов 28 миллионов сомов. С начала года он увеличился на 2 миллиарда 317 миллионов сомов. Всего в системе защиты депозитов участвуют 26 коммерческих банков и 3 микрофинансовые компании, имеющие соответствующие лицензии Национального банка.

По данным агентства, общий объем депозитов в этих финансовых организациях составляет 926 миллиардов сомов.