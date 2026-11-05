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24.kg

Мошенники все чаще используют современные технологии для обмана — глава МВД

08:55, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков выступил на международной конференции по противодействию киберпреступности, которая проходит в Астане (Казахстан), и заявил о росте угроз мошенничества, связанных с развитием искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Милицейский чиновник отметил, что мошенники все чаще используют современные технологии для обмана граждан, в том числе подделывая голоса с помощью ИИ, рассылая сообщения от имени знакомых людей и организаций, а также фиктивные инвестиционные предложения.

По его словам, раскрытие таких преступлений осложняется трансграничным характером. Преступники могут находиться за пределами страны, использовать зарубежные цифровые платформы, банковские счета третьих лиц и финансовые инструменты разных государств.

Улан Ниязбеков подчеркнул необходимость оперативного взаимодействия правоохранительных органов, банков и операторов связи государств не только региона, а также своевременного обмена информацией с коллегами.

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