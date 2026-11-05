Минстрой объяснил запрет на продажу квартир до завершения нулевого цикла стройки

Запрет на продажу квартир и нежилых помещений до завершения нулевого цикла строительства введен для защиты денег граждан и снижения рисков при покупке жилья. Об этом заявил на пресс-конференции министр строительства Нурдан Орунтаев.

По его словам, наиболее сложный этап возведения многоэтажного дома — работы до выхода здания на нулевой цикл. Они включают земляные и планировочные работы, устройство фундамента, подземных помещений и парковок.

После завершения этого этапа строительство надземной части здания становится проще и предсказуемее.

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Министр отметил, что ранее некоторые компании начинали продавать квартиры еще на этапе котлована, когда бетонные работы фактически не были начаты. Это создавало дополнительные риски для покупателей.

«Мы хотим, чтобы строительные компании сначала вкладывали средства в строительство, а уже затем получали прибыль от продажи жилья», — пояснил Нурдан Орунтаев.

Он также выразил мнение, что новые требования не должны привести к резкому росту цен на жилье. По словам чиновника, речь идет прежде всего о регулировании строительного рынка, а не о введении новых технических требований.