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«ПСЖ» и «Барселона» одержали крупные победы, а «Манчестер» выдал яркий камбэк

09:38, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ
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Прошли первые восемь матчей четвертого тура общего этапа розыгрыша Лиги чемпионов. «Пари Сен-Жермен», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» добыли яркие победы. 

«Вильяреал» — «Пари Сен-Жермен» 0:6

«ПСЖ» забил четыре мяча за 17 минут первого тайма и продолжает идти без потерь в Лиге чемпионов. Хозяева оказались в нокауте после того, как Жоау Невеш, Дезире Дуэ и Сенни Маюлю отличились в течение всего четырех минут, практически сразу сняв вопросы о победителе, а Фабиан Руис завершил этот стремительный «покер». 

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После перерыва парижане довели счет до 5:0, а затем 17-летний Давид Боли отметил свой дебют в Лиге чемпионов голом, оформив окончательный счет. 

«Барселона» — «Астон Вилла» 3:0

«Барселона» реабилитировалась за поражение в Париже, а Ламин Ямаль стал самым результативным тинейджером в истории Лиги чемпионов, перехватив передачу и отправив мяч в сетку обводящим ударом уже на седьмой минуте. 

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Капитан хозяев Рафинья оформил дубль во втором тайме: сначала мяч после его удара рикошетом влетел в сетку ворот Зайона Судзуки, а затем бразилец замкнул великолепную подачу Жоау Канселу. Это поражение прервало рекордную для «Астон Виллы» серию из четырех побед подряд в Лиге чемпионов. 

«Атлетико» — «Бавария» 0:2

Элегантный гол Леннарта Карля и мощный удар Конрада Лаймера принесли «Баварии» важную победу в Мадриде. Давление гостей принесло плоды в начале второго тайма, когда Карль накрыл соперника в чужой штрафной и изящно перебросил вратаря. 

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Лаймер подвел черту под уверенной победой мюнхенцев, эффектно реализовав передачу Гарри Кейна. «Атлетико» могли отыграться после ударов Маркоса Льоренте и Джулиано Симеоне со «второго этажа», но не сумели переиграть вратаря немецкой команды. 

«Манчестер Юнайтед» — «Рома» 3:2

Точный удар Матиаса Суле и пенальти Дониэлла Малена обеспечили гостям комфортное преимущество к перерыву. 

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Однако после того как Бруну Фернандеш реализовал свой 11-метровый, Матеус Кунья забил дважды за три минуты и помог «Манчестер Юнайтед» отыграться со счета 0:2 и прервать девятиматчевую серию без побед. 

Результаты остальных матчей: 

  • «Шахтер» — «Спортинг» 0:1;
  • «Галатасарай» — «Штутгарт» 2:0;
  • «Фейеноорд» — «Интер» 0:3;
  • «Буде-Глимт» — «Лилль» 0:0;
  • ЛАСК — «Слован» 4:0.

После первых матчей четвертого тура единоличным лидером турнира пока остается «Пари Сен-Жермен» не потерявший ни одного очка — 12 очков. Несколько команд набрали по 9 очков. 

Сегодня состоятся еще восемь матчей, которые могут изменить турнирную таблицу. Так, «Ливерпуль» сыграет в гостях с турецким «Фенербахче», «Реал» (Мадрид) отправится в Афины, а «Манчестер Сити» на чужом поле протестирует «РБ Лейпциг». 

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