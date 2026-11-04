«ПСЖ» и «Барселона» одержали крупные победы, а «Манчестер» выдал яркий камбэк

Прошли первые восемь матчей четвертого тура общего этапа розыгрыша Лиги чемпионов. «Пари Сен-Жермен», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» добыли яркие победы.

«Вильяреал» — «Пари Сен-Жермен» 0:6

«ПСЖ» забил четыре мяча за 17 минут первого тайма и продолжает идти без потерь в Лиге чемпионов. Хозяева оказались в нокауте после того, как Жоау Невеш, Дезире Дуэ и Сенни Маюлю отличились в течение всего четырех минут, практически сразу сняв вопросы о победителе, а Фабиан Руис завершил этот стремительный «покер».

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После перерыва парижане довели счет до 5:0, а затем 17-летний Давид Боли отметил свой дебют в Лиге чемпионов голом, оформив окончательный счет.

«Барселона» — «Астон Вилла» 3:0

«Барселона» реабилитировалась за поражение в Париже, а Ламин Ямаль стал самым результативным тинейджером в истории Лиги чемпионов, перехватив передачу и отправив мяч в сетку обводящим ударом уже на седьмой минуте.

Капитан хозяев Рафинья оформил дубль во втором тайме: сначала мяч после его удара рикошетом влетел в сетку ворот Зайона Судзуки, а затем бразилец замкнул великолепную подачу Жоау Канселу. Это поражение прервало рекордную для «Астон Виллы» серию из четырех побед подряд в Лиге чемпионов.

«Атлетико» — «Бавария» 0:2

Элегантный гол Леннарта Карля и мощный удар Конрада Лаймера принесли «Баварии» важную победу в Мадриде. Давление гостей принесло плоды в начале второго тайма, когда Карль накрыл соперника в чужой штрафной и изящно перебросил вратаря.

Лаймер подвел черту под уверенной победой мюнхенцев, эффектно реализовав передачу Гарри Кейна. «Атлетико» могли отыграться после ударов Маркоса Льоренте и Джулиано Симеоне со «второго этажа», но не сумели переиграть вратаря немецкой команды.

«Манчестер Юнайтед» — «Рома» 3:2

Точный удар Матиаса Суле и пенальти Дониэлла Малена обеспечили гостям комфортное преимущество к перерыву.

Однако после того как Бруну Фернандеш реализовал свой 11-метровый, Матеус Кунья забил дважды за три минуты и помог «Манчестер Юнайтед» отыграться со счета 0:2 и прервать девятиматчевую серию без побед.

Результаты остальных матчей:

«Шахтер» — «Спортинг» 0:1;

«Галатасарай» — «Штутгарт» 2:0;

«Фейеноорд» — «Интер» 0:3;

«Буде-Глимт» — «Лилль» 0:0;

ЛАСК — «Слован» 4:0.

После первых матчей четвертого тура единоличным лидером турнира пока остается «Пари Сен-Жермен» не потерявший ни одного очка — 12 очков. Несколько команд набрали по 9 очков.

Сегодня состоятся еще восемь матчей, которые могут изменить турнирную таблицу. Так, «Ливерпуль» сыграет в гостях с турецким «Фенербахче», «Реал» (Мадрид) отправится в Афины, а «Манчестер Сити» на чужом поле протестирует «РБ Лейпциг».