Крупные победы и ничья фаворитов: как закончился третий тур Лиги чемпионов

Завершился третий тур общего этапа розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА по футболу. Вновь зафиксированы крупные победы, а в центральном матче вчерашнего дня «Бавария» и «Арсенал» разошлись миром.

Лидеры потеряли очки

Яркий матч в Мюнхене между «Баварией» и английским «Арсеналом» завершился боевой ничьей. Эберечи Эзе открыл счет великолепным ударом после блестящей передачи Мартина Эдегора, однако до перерыва Гарри Кейн записал на свой счет красивый ассист на Алфонсо Дэвиса, который восстановил равновесие.

Игра рукой Юррьена Тимбера привела к пенальти, который реализовал Кейн, доведя количество своих голов в турнире до 58 и отличившись в 10-м матче Лиги чемпионов подряд. Но за 8 минут до конца основного времени Деклан Райс мощным ударом спас «Арсенал» от поражения.

«Комо» разгромил «Манчестер Юнайтед»

Николас Пас снова блеснул в составе «Комо», продемонстрировав выдающуюся игру в атаке против трехкратного победителя турнира. Аргентинский хавбек красивым обводящим ударом поразил дальний угол ворот уже на 2-й минуте, а в начале второго тайма вывел на ударную позицию Тасоса Дувикаса, который перебросил мяч через Сенне Ламменса.

Ближе к исходу часа игры Пас оформил дубль, забив великолепный мяч после сольного прохода, а затем подопечные Сеска Фабрегаса довели счет до разгромного благодаря удару головой Хакобо Рамона. Вышедший на замену Джошуа Зиркзее отыграл один мяч в компенсированное время, точно пробив с близкого расстояния.

«Реал» (Мадрид) — «Лейпциг» — 4:1

«Реал» выдал яркий второй тайм и сохранил стопроцентный результат, одержав комфортную победу над «Лейпцигом». Хозяева обязаны благодарить Тибо Куртуа за два великолепных сейва в первой половине встречи, после чего Бернарду Силва и Арда Гюлер положили начало разгрому.

Килиан Мбаппе довел счет до 3:0 на 83-й минуте изящным обводящим ударом, но вскоре Тидьям Гомис отыграл один мяч. Впрочем, точку в матче поставил Ян Дьоманде, поразивший с лета «девятку» ворот своей бывшей команды.

«Астон Вилла» — «Викинг» — 3:1

Англичане одержали третью победу в трех матчах общего этапа. Росс Баркли вывел бирмингемцев вперед, замкнув головой подачу Ибраима Мбая с углового, а Эмилиано Буэндия удвоил преимущество уверенным ударом с пенальти, назначенного за фол на Алиссоне.

Бразильский вингер хозяев принял самое непосредственное участие и в третьем голе: после его прострела мяч влетел в сетку от выставленной ноги защитника «Викинга» Хенрика Хеггхейма. Гости смогли ответить красивым голом под занавес встречи, когда акробатический удар головой в падении удался Петеру Кристиансену.

Итоги остальных матчей:

«Интер» — «Шахтер» — 0:1;

«Лилль» — «Галатасарай» — 2:4;

«Брюгге» — «Ланс» — 3:0;

«Реал» (Бетис) — «Фейеноорд» — 1:0;

«Спортинг» — ЛАСК — 2:3.

По итогам третьего тура общего этапа Лиги чемпионов без потерь идут «Пари Сен-Жермен», «Астон Вилла», «Ливерпуль», «Реал» (Мадрид) и «Реал» (Бетис). Они набрали по 9 очков.

Четвертый тур общего этапа Лиги чемпионов стартует 3 ноября.