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24.kg

Десять голов в матче и победа «Реала»: итоги четвертого тура Лиги чемпионов

09:36, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ
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Полнейший разгром «Ланса» на собственном поле, победа «Реала» в гостевом матче, «Манчестер Сити» увез 3 очка из Германии, а также прерванное победное шествие «Бетиса» — завершился четвертый тур общего этапа Лиги чемпионов. В лидерах две команды. 

«Ланс» — «Комо» — 1:9

Головокружительный матч произошел во Франции, где «Комо» повторил крупнейшую победу в истории Лиги чемпионов в гостях у «Ланса». К двум голам Тасоса Дувикаса и мощному удару Нико Паса в первом тайме вскоре после перерыва добавился точный выстрел Лукаса да Куньи. 

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Марк-Оливер Кемпф забил головой, Дувикас оформил хет-трик, а затем в составе неудержимых гостей отличился Маттиа Либерали. Рубен Агиляр отыграл один мяч красивым ударом с лета, но Мартин Батурина и Маттео Папаччоли установили окончательный счет. 

«АЕК Афины» — «Реал» — 2:3 

«Реал» продлил победную серию до семи матчей во всех турнирах благодаря камбэку против неуступчивого «АЕК» в Афинах. Хозяева дважды выходили вперед: Абубакари Койта отметился в первом тайме, а Ставрос Пилиос — во втором. 

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Однако до перерыва Джуд Беллингем эффектным ударом пяткой восстановил равновесие, а на гол греческого защитника ответил Килиан Мбаппе, забивший в шестом матче Лиги чемпионов кряду. Когда казалось, что «АЕК» добьется заслуженной ничьи, капитан мадридцев Федерико Вальверде в компенсированное время поразил ворота хозяев фантастическим дальним ударом. 

«Лейпциг» — «Манчестер Сити» — 2:3 

Гол Эрлинга Холланда в концовке принес победу «Сити», который вышел вперед перед самым перерывом, когда Кастелло Люкеба срезал мяч в собственные ворота. Однако Ридле Баку сравнял счет ударом в ближний угол вскоре после возобновления игры. 

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Энцо Фернандес снова вывел «Сити» вперед ударом головой, на что Антонио Нуса ответил плотным точным выстрелом. Команда Энцо Марески выглядела ближе к победе по ходу второго тайма, и Холланд подтвердил это, в подкате замкнув передачу Эллиота Андерсона. 

«Фенербахче» — «Ливерпуль» — 3:2 

«Фенербахче» отпраздновал первую победу в основной сетке Лиги чемпионов с 2008 года благодаря удару головой Ведата Муричи, а «Ливерпуль» впервые потерял очки в этом розыгрыше. Трей Найони вывел гостей вперед на 25-й минуте, но вскоре после штрафного в исполнении Мейсона Гринвуда и рикошета от стенки мяч влетел в ворота англичан. 

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Удар головой Александра Исака на 69-й минуте вернул преимущество «Ливерпулю», но пропущенный мяч лишь придал хозяевам сил: Арчи Браун вскоре замкнул дальнюю штангу, а Муричи на 79-й прекрасно сыграл на «втором этаже», принес победу своей команде. 

Результаты остальных матчей: 

  • «Викинг» — «Сабах» — 4:1;
  • «Славия» — «Арсенал» — 1:2;
  • «Боруссия», Дортмунд — «Бетис» — 2:1;
  • «Порту» — «Наполи» — 4:1;
  • «ПСВ» — «Брюгге» — 1:2 .

В итоге после четвертого этапа турнирную таблицу возглавили «Пари Сен-Жермен» и «Реал» (Мадрид), которые идут без потерь, — по 12 очков. На третьем месте с 10 очками английский «Арсенал». Еще девять команд набрали по 9 очков. 

Матчи пятого тура Лиги чемпионов пройдут 24 ноября. 

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