Кыргызстанский дзюдоист Данияр Мелисов завоевал золотую медаль молодежного чемпионата мира по дзюдо, который проходит в столице Узбекистана.

Турнир организован среди спортсменов не старше 21 года. Наш соотечественник выступал в весовой категории до 90 килограммов и стартовал со стадии 1/32 финала.

Он одержал пять побед подряд над соперниками из Литвы, Италии, Украины, Египта, Грузии и вышел в финал.

В решающей схватке Данияр Мелисов встретился с представителем Турции Эмиром Селимом Арии. Кыргызстанец одержал победу, став чемпионом мира.

Напомним, в мае Данияр Мелисов так же в Ташкенте завоевывал золото на Кубке Азии (U-20).