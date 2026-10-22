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24.kg

Кыргызстан занял 131-е место в мировом рейтинге экологической эффективности

14:40, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Елена ХОХЛОВА

Кыргызстан занял 131-е место из 177 стран в рейтинге экологической эффективности (Environmental Performance Index) за 2026 год, подготовленном исследователями Йельского университета.

Индекс страны составил 33,75 балла из 100 возможных.

По сравнению с предыдущим десятилетним периодом показатель Кыргызстана вырос на 11,78 балла. Несмотря на улучшение результата, республика остается ниже среднего уровня по группе бывших советских государств, который составляет 39,46 балла.

Среди государств Центральной Азии лидером стал Казахстан, занявший 84-е место в мире с результатом в 41,26 балла. Узбекистан расположился на 121-й строчке (34,79 балла), Туркменистан — на 123-й (34,64 балла). Самый низкий результат в регионе продемонстрировал Таджикистан, оказавшийся на 165-м месте с результатом в 26,75 балла. Таким образом, среди пяти стран Центральной Азии Кыргызстан занял четвертое место, опередив только Таджикистан.

Кыргызстан получил сравнительно низкие оценки по ряду направлений, связанных с экологическим здоровьем населения и сохранением природных экосистем.

В частности, по качеству воздуха республика заняла 131-е место, набрав 25,46 балла. По показателю экологического здоровья страна расположилась на 130-й позиции, а по сохранению экосистем — на 133-й.

Одной из наиболее проблемных категорий стало сохранение биоразнообразия и природных местообитаний. Здесь Кыргызстан занял 161-е место с результатом 16,13 балла. По воздействию тяжелых металлов страна оказалась на 168-й позиции (16,37 балла).

В то же время республика продемонстрировала более высокие результаты по отдельным направлениям.

В категории лесов Кыргызстан занял 11-е место в мире, набрав 57,60 балла. По состоянию пастбищ и луговых экосистем страна расположилась на 16-й позиции с результатом 87,45 балла.

По показателю загрязнения воздуха, связанному с динамикой выбросов загрязняющих веществ, Кыргызстан занял 46-е место, получив 71,42 балла.

Лидером мирового рейтинга стала Эстония, набравшая 74,79 балла. Второе место занял Люксембург (74,24 балла), третье — Великобритания (71,51 балла). В первую десятку также вошли Финляндия, Нидерланды, Германия, Франция, Норвегия, Швеция и Австрия.

На противоположном конце рейтинга оказались преимущественно страны Азии и Африки. Последнее, 177-е место занял Лаос с результатом в 21,78 балла. Несколько выше расположились Индия (22,46 балла), Бангладеш (23,46 балла), Мали (23,56 балла) и Вьетнам (23,82 балла).

Рейтинг экологической эффективности ежегодно составляется Центром экологической политики и права при Йельском университете. Оценка формируется на основе 47 показателей, объединенных в 12 категорий и три основных направления — экологические аспекты здоровья населения, состояние экосистем и климатическая политика. Каждая страна получает от 0 до 100 баллов в зависимости от степени достижения установленных экологических ориентиров. Чем выше результат, тем лучше позиция в рейтинге.

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