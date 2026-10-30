Кыргызстан заинтересован в укреплении стратегического партнерства с Турцией

Садыр Жапаров сегодня, 30 октября, в городе Анкара в рамках рабочего визита провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего укрепления кыргызско-турецких отношений.

Глава государства выразил признательность турецкой стороне за теплый прием и высокий уровень организации саммита ОТГ, а также поздравил турецкий народ с Днем республики.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства с Турцией.

Стороны отметили особую значимость политического диалога на высшем уровне и имеющиеся широкие возможности расширения взаимодействия во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В завершение Садыр Жапаров подчеркнул, что достигнутые в ходе переговоров договоренности послужат дальнейшему укреплению кыргызско-турецкого всеобъемлющего стратегического партнерства.