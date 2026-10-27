В Кыргызстан доставят 1 миллион куриных яиц из Нижегородской области
Нижегородская область впервые начала экспортировать в Кыргызстан куриные яйца. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Егор Поляков.
По его словам, в октябре местная птицефабрика «Выксунская» отправила в республику первую партию — 1 миллион штук яиц.
Он добавил, что поставки стали возможны после модернизации птицефабрики, которая входит в агрохолдинг «Русское поле».
Ранее сообщалось, что Нижегородская область планирует создать в Кыргызстане промышленную площадку.