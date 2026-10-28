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Кыргызстан предложил создать международный фонд для спасения Иссык-Куля

16:19, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Кыргызстан продвигает инициативу по созданию международного трастового фонда под эгидой ООН для сохранения озера Иссык-Куль. Предложение обсуждалось на 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), которая проходит в Ереване с 19 по 30 октября.

В работе конференции участвует делегация КР во главе со специальным представителем президента по горной повестке Динарой Кемеловой.

26 октября в рамках форума состоялся День горных экосистем, организованный Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Горным партнерством.

Выступая на заключительной сессии, Динара Кемелова призвала международное сообщество перейти от деклараций и обязательств к конкретным мерам по защите горных экосистем и сохранению биоразнообразия.

Особое внимание кыргызстанская делегация уделила инициативам президента Садыра Жапарова, озвученным на саммите лидеров COP17.

Помимо создания трастового фонда для сохранения Иссык-Куля, Кыргызстан предлагает учредить специальную горную программу в рамках Глобального экологического фонда, а также открыть в Бишкеке Глобальный центр горной устойчивости.

Участники конференции обсудили вопросы восстановления горных экосистем, привлечения международного финансирования и внедрения современных технологий мониторинга биоразнообразия.

КР также подчеркнула необходимость учитывать особенности горных стран, где сложные географические условия и последствия изменения климата затрудняют экологические исследования.

В рамках COP17 Динара Кемелова провела двусторонние встречи с представителями Испании, Андорры, Греции, Панамы, Польши, Норвегии, Камбоджи, Филиппин и Саудовской Аравии.

Она также пригласила зарубежных партнеров принять участие во Втором глобальном горном саммите «Бишкек+25», который пройдет в Кыргызстане 21-23 октября 2027 года.

В конференции COP17 принимают участие представители стран — участниц Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Ожидается, что форум соберет около 15 тысяч участников.

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