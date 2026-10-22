Кыргызстан хочет участвовать в Глобальной платформе по борьбе с детским раком

В рамках международного саммита по детской онкологии в Самарканде состоялась встреча министра здравоохранения Кыргызской Республики Дамира Осмонова с представителями всемирно известного детского исследовательского госпиталя Святого Иуды (St. Jude Children’s Research Hospital, США).

По данным Минздрава, особое внимание уделено перспективам участия Кыргызстана в Глобальной платформе по борьбе с детским раком, которая призвана объединять усилия государств и международных партнеров для совершенствования системы диагностики и лечения злокачественных новообразований у детей.

В ходе встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию международного сотрудничества, направленного на повышение доступности и качества медицинской помощи детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями в Кыргызской Республике.