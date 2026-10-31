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Кыргызстан хочет расширять сотрудничество с тюркскими странами в телемедицине

11:43, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Кыргызстан хочет расширять сотрудничество с тюркскими странами в области телемедицины, цифрового здравоохранения, медицинских исследований и внедрения современных технологий диагностики и лечения. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

По его данным, глава ведомства Дамир Осмонов выступил на Конгрессе тюркского медицинского мира в Стамбуле. Он отметил заинтересованность КР в обмене научными знаниями, профессиональным опытом и передовыми медицинскими технологиями.

Особое внимание уделено подготовке и повышению квалификации медицинских специалистов, проведению совместных научных исследований и развитию прямых связей между профильными университетами, клиниками и исследовательскими центрами.

Важную роль в этом процессе должны сыграть совместные образовательные программы, профессиональные стажировки и академические обмены.

Конечной целью международного сотрудничества должны стать повышение качества медицинской помощи и улучшение здоровья населения, указал глава Минздрава.

 

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