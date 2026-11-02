В Нарыне на видео попал крупный медведь

Егеря Нарынского государственного природного заповедника Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора во время рейдовых мероприятий в горной местности засняли на видео крупного медведя и около 30 горных козлов и коз.

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Данная картина еще раз подчеркивает важность работы, проводимой Минприроды в области охраны природы, сохранения биологического разнообразия и обеспечения безопасных условий для обитания диких животных.

Государственные природные заповедники играют особую роль в сохранении естественной среды обитания диких животных, обеспечении условий для их свободного размножения и благополучного существования.