Нарын: в Ак-Талаа открылась долгожданная школа

В селе Ак-Талаа Кочкорского района Нарынской области к началу нового учебного года ввели в эксплуатацию школу имени А.Абдыкеримова. Сейчас ученики получают знания в новом здании, оснащенном современными условиями для обучения, сообщает Минстрой.

Строительство объекта началось в октябре 2023 года. Проект профинансирован из республиканского бюджета, его общая стоимость составляет 96 миллионов сомов.

Согласно проекту, школа рассчитана на 150 учеников, а общая площадь здания составляет 1 тысячу 351 квадратный метр. В здании предусмотрены современные учебные классы, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы.

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Стоит отметить, что прежнее здание школы в селе Ак-Талаа было построено в 1983 году методом народной стройки. В нем не было ни спортивного зала, ни столовой.

Строительство новой школы стало долгожданным событием для учеников и учителей, которые теперь могут учиться и работать в более комфортных условиях.