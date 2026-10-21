В городе Нарыне обновят парк имени Мусы Жусаева

В городе Нарыне строится современный парк, отвечающий всем актуальным требованиям. В настоящее время ведутся работы по реконструкции и обновлению парка имени Мусы Жусаева, расположенного в районе Сыдыкова, сообщает мэрия.

Масштабный проект направлен на развитие городской инфраструктуры и повышение экологической устойчивости, а также создание максимально комфортных условий для отдыха жителей и гостей города.

Согласно проекту, на территории парка будут обустроены детские игровые площадки, искусственные водоемы и выставочная зона, спортивные площадки, зеленые зоны и другие современные объекты для отдыха.

Мэр города Жылдызбек Беккелдиев ознакомился с ходом реконструкции на месте и дал поручения ускорить темпы работ, обеспечив при этом высокое качество и безопасность строительства.