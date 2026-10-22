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24.kg

Более 80 процентов молочной продукции в Кыргызстан импортируют Россия и Беларусь

12:47, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

По итогам января — августа 2026 года объемы импортных закупок превзошли экспорт Кыргызстана в 1,98 раза. Основным фактором такого разрыва стал масштабный ввоз зарубежных сыров, творога и сухого молока. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Только в августе КР закупила зарубежной молочной продукции на 6,1 миллиона долларов, что привело к увеличению торговой дыры еще на 3,8 миллиона долларов.

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Экспорт отечественной продукции продолжает снижаться из-за падения поставок сливочного масла (сократились на 93,6 процента по стоимости) и сыров (снизились на 33,98 процента). Продажи нашей молочки в Россию практически свернулись, в отличие от обратного разрастающегося импорта.

Куда уходит кыргызстанская молочка

Экспорт молочной продукции из Кыргызстана в январе — августе составил 21,4 миллиона долларов при объеме 20 тысяч 684,1 тонны. По деньгам поступления снизились на 45,31 процента по сравнению с прошлым годом.

Пахта, йогурт, кефир — главная позиция молочного экспорта. Вывезли 7 тысяч 620,4 тонны на 6,7 миллиона долларов. Рост всего 0,73 процента. Основные покупатели — Казахстан и Узбекистан.

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На 6 миллионов долларов за рубеж мы продали молока и несгущенных сливок. Всего 8 тысяч 679,5 тонны с ростом на 22,29 процента по стоимости. Продукцию закупали Казахстан и Узбекистан.

Сыров и творога экспортировали 1 тысячу 486,6 тонны на 5,2 миллиона долларов. Доходы просели на 33,98 процента. Главные направления — Казахстан и Узбекистан.

Позиция «молоко и сгущенные и сухие сливки» принесла 2,2 миллиона долларов. В Казахстан поставили 2 тысячи 296,6 тонны этого продукта с падением на 62,38 процента.

Еще сильнее рухнул по стоимости экспорт сливочного масла — на 93,6 процента. Всего продали 157,8 тонны на 0,8 миллиона долларов.

Топ-3 стран-покупателей кыргызской молочки:

  1. Казахстан — доля рынка 81,14 процента (17,4 миллиона долларов).

  2. Узбекистан — 14,44 процента (3,1 миллиона долларов).

  3. Россия — 3,47 процента (744,7 тысячи долларов).

Кто занимает наш рынок молочной продукции

Импорт молочной продукции в Кыргызстан за восемь месяцев достиг 42,5 миллиона долларов при объеме 16 тысяч 848,8 тонны. В денежном выражении ввоз увеличился на 43,49 процента за год.

Сыры и творог — это главная статья импорта. Всего этих продуктов завезли 4 тысячи 146,8 тонны на 15,6 миллиона долларов (рост на 20,22 процента). Основные поставщики — Россия и Беларусь.

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Более 3,5 тысячи тонн молока и сгущенных и сухих сливок мы закупили в Беларуси, Казахстане и России. На это потратили 9,7 миллиона долларов с ростом на 74,98 процента.

Пахты, йогурта и кефира импортировали 4 тысячи тонн на 7,3 миллиона долларов (рост на 29,11 процента). Поставщики — Россия, Казахстан и Беларусь.

Молока и несгущенных сливок завезли 3,9 тысячи тонн на 6,8 миллиона долларов. Рост поставок на 59,22 процента. Лидер — Россия.

Основные поставки сливочного масла идут из Казахстан и Беларусь. Всего импортировали 382 тонны на 1,7 миллиона долларов. Рост в 9,98 раза за год.

Топ-5 стран-импортеров молочных продуктов:

  1. Россия — доля рынка 45,26 процента (19,3 миллиона долларов).

  2. Беларусь — 36,85 процента (15,7 миллиона долларов).

  3. Казахстан — 12,58 процента (5,4 миллиона долларов).

  4. Иран — 2,48 процента (1,1 миллиона долларов).

  5. Украина — 1,42 процента (0,6 миллиона долларов).

Дефицит молочной торговли

По итогам января — августа дефицит торгового баланса Кыргызстана по молочной продукции достиг 21,1 миллиона долларов.

Для сравнения: за первые семь месяцев он составлял 17,3 миллиона долларов. За август показатель увеличился еще на 3,8 миллиона долларов.

Приведенные цифры отражают глубокий структурный кризис в экспортных отгрузках сливочного масла и сыров, компенсируемых массовым импортом готовой молочной продукции из стран ЕАЭС.

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