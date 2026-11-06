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Красную книгу Кыргызстана не пересматривали почти 20 лет

12:32, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Красную книгу Кыргызстана не пересматривали почти 20 лет, хотя обновлять ее должны каждые 10 лет. Об этом журналистам сообщил заведующий лабораторией зоологии позвоночных животных Института биологии НАН Аскар Давлетбаков.

По его словам, последнее, второе, издание вышло в 2007 году. В нем перечень растений и грибов, подлежащих охране, увеличен на 12 видов по отношению к первому изданию.

Количество охраняемых видов цветковых растений увеличилось до 83 (было 71), внесено четыре вида грибов (раньше представители этой группы в списках исчезающих видов отсутствовали).

Кроме того, на сегодня в Красную книгу занесены 115 видов животных, 18 видов членистоногих, 7 видов рыб, 8 рептилий, 57 птиц и 23 вида млекопитающих.

«В положении четко прописано, как вносятся виды в Красную книгу — проводится исследование, оцениваются популяция и виды угроз, определяются тенденции. Иногда в Красную книгу по ошибке или на эмоциях вносят различные виды, в связи с чем специалисты в нашем институте часто спорят. Сейчас готовится третье издание, выпуск которого  запланировали на 2027 год. На подготовку надо около 500 тысяч долларов, но нам сократили бюджет до 1,5 миллиона сомов», — сказал Аскар Давлетбаков.

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Он отметил: благодаря наблюдениям бердвотчеров и орнитологов стало известно, что количество видов птиц, регистрируемых в КР, выросло.

«Когда я пришел в институт в 1994 году, насчитывалось 365 видов зарегистрированных птиц. Когда мы составляли кадастр в 2000-х — 390. Сейчас, по предварительным подсчетам, уже 410 видов. Но это не говорит о том, что у нас благоприятная окружающая среда. Просто птицы — самые мобильные животные, которые осваивают новые территории. Есть пролетные или залетные виды, мы их тоже считаем, но это не значит, что птицы постоянно живут у нас. Они останавливаются на определенный срок», — пояснил биолог.

Он добавил, что биоразнообразие в республике сокращается из-за освоения новых территорий.

«Раньше я считал одной из основных причин деградации биоразнообразия перевыпас скота. Но это поправимо и постепенно восстанавливается. Самый страшный ущерб наносят горнодобывающие компании, работающие варварскими способами. Они запускают необратимые процессы. Выдачу лицензий надо строго контролировать. Мини-ГЭС тоже беда, лучше один большой каскад построить, чем 20 малых», — посетовал Аскар Давлетбаков.

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