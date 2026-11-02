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Второго тигра выпустили в дикую природу Казахстана

15:14, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

На территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш» в естественную среду обитания выпущен самец амурского тигра по кличке Амур. Он стал вторым тигром, возвращенным в дикую природу Казахстана в рамках программы реинтродукции, сообщает Kazinform со ссылкой на Минэкологии и природных ресурсов.

По его данным, более 70 лет тигры отсутствовали в естественных условиях на территории РК. Теперь благодаря многолетней работе по восстановлению природных экосистем эти хищники постепенно возвращаются в места своего исторического обитания.

После прибытия в Казахстан Амур находился в специально оборудованном адаптационном вольере резервата «Иле-Балхаш» под постоянным наблюдением специалистов.

Перед выпуском тигр прошел комплекс ветеринарных обследований и поведенческих испытаний. Специалисты оценили состояние его здоровья, охотничьи навыки, способность самостоятельно добывать пищу, а также реакцию на присутствие человека.

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Результаты испытаний подтвердили готовность Амура к самостоятельной жизни в естественной среде. Для дальнейшего наблюдения тигра оснастили спутниковым ошейником, позволяющим отслеживать его перемещения и процесс адаптации.

Отмечается, что тигрица Үміт, ранее выпущенная в естественную среду обитания, продолжает осваивать территорию резервата. Она самостоятельно охотится, а ее передвижения отслеживаются с помощью спутникового ошейника. По данным специалистов, процесс адаптации проходит успешно.

Два тигренка, прибывшие в Казахстан вместе со взрослыми особями, продолжают расти под наблюдением специалистов. Решение об их дальнейшем выпуске будет принято после достижения необходимого возраста и прохождения соответствующих испытаний.

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