В городе Ош планируют построить две канатные дороги

В Оше планируют построить две современные канатные дороги. Один маршрут может пройти вдоль реки Ак-Бууры от микрорайона «Юго-Восток» до парка имени Навои, второй — от горы Керме-Тоо. Об этом сообщили в мэрии города.

Для обсуждения проекта в Ош приехали специалисты австрийской компании Doppelmayr, французской Ammandy и китайских строительных компаний.

Мэр города Жанарбек Акаев вместе с представителями муниципальных служб и зарубежными специалистами провел выездное совещание. Участники осмотрели возможные места строительства и обсудили основные направления проекта.

Сейчас стороны проводят переговоры и уточняют детали. Если подготовительные работы и согласования завершатся по плану, строительство канатных дорог намерены начать весной 2027 года.

По данным мэрии, проект направлен на развитие туристического потенциала Оша и увеличение потока отдыхающих.