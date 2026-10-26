Чуйская область выиграла чемпионат по кок-бору в Оше. Сколько она получила

Команда Чуйской области стала победителем межобластного чемпионата по кок-бору. В финале, который прошел 25 октября на ипподроме «Толойкон» в Оше, она обыграла сборную Таласской области со счетом 8:4.

Турнир стартовал 21 октября. В нем участвовали шесть команд, распределенных по группам «А» и «В». По итогам группового этапа в финал вышли команды Чуйской и Таласской областей. За третье место боролись сборные Ошской и Иссык-Кульской областей.

Победителю чемпионата вручили 1 миллион сомов. Команда Таласской области получила 500 тысяч сомов, Ошской — 250 тысяч, Иссык-Кульской — 150 тысяч сомов.