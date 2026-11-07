Илон Маск хочет перенести серверы для искусственного интеллекта в космос. Миллиардер предложил перенести серверы и вычислительные центры для развития ИИ на околоземную орбиту.

По его словам, на орбите центры можно круглосуточно питать от солнечных панелей, не нагружая земные электросети. Для масштабов в тераватт в год или 200 гигаватт в год придется уходить в космос, поскольку на Земле столько энергии для таких задач не найти, отметил он.

Илон Маск добавил, что среднее потребление электричества в США превышает 500 гигаватт. Если ежегодно добавлять только под нужды ИИ 200 гигаватт, энергосистему страны пришлось бы расширять на 40 процентов в год. Это нереально.

Солнечные панели в космосе, по его оценке, вырабатывают на 30 процентов больше энергии из-за отсутствия атмосферного рассеивания.

С удешевлением запусков Starship космические центры станут выгоднее наземных, резюмировал он.