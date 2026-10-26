КамАЗ врезался в маршрутку в Чуйской области. Есть тяжело пострадавшие

В Иссык-Атинском районе КамАЗ столкнулся с пассажирской маршруткой. В результате аварии около десяти человек доставлены в больницу, двое-трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе УОБДД ГУВД Чуйской области.

ДТП произошло 24 октября на улице Ленина в селе Новопокровка, на 15-м километре внутренней дороги Бишкек — Нарын — Торугарт.

По данным милиции, авария произошла на участке, где проводятся дорожно-ремонтные работы и строительство моста. Большегрузный автомобиль КамАЗ выехал на дорогу и столкнулся с маршруткой.

Очевидцы сообщают, что в ДТП пострадали более 10 человек. По информации УОБДД, в медицинское учреждение доставили около десяти пассажиров, состояние двоих-троих из них оценивается как тяжелое.

В настоящее время сотрудники УОБДД выясняют все обстоятельства происшествия.