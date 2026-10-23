Из-за строительства железной дороги в Сузаке переселят жителей

В Сузакском районе Джалал-Абадской области выделили 4,04 гектара земли для переноса жилых домов, оказавшихся в зоне строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Соответствующее постановление принял кабинет министров.

Согласно документу, участок расположен в Багышском айыльном аймаке, в контуре № 572. Земля находится в государственной собственности и относится к орошаемым пахотным угодьям.

Кабмин постановил перевести территорию из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов.

Решение принято для переселения жителей, чьи дома находятся в зоне строительства международной железнодорожной магистрали.

Сузакской районной государственной администрации поручено внести изменения в земельную документацию, подготовить градостроительные документы и обеспечить использование участка по целевому назначению.

При освоении территории необходимо предусмотреть инженерную инфраструктуру, безопасный отвод дождевых и талых вод, а также мероприятия по сейсмической безопасности.

Кроме того, местные власти должны обеспечить соблюдение экологических и санитарных требований.

Постановление вступит в силу через 10 дней.